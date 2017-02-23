В Совбезе ООН призвали ОБСЕ уделить внимание ситуации с правами человека в Крыму

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал ОБСЕ уделить повышенное внимание ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, где «российские власти осуществляет жестокие репрессии». Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН относительно приоритетов австрийского председательства в ОБСЕ, говорится на странице Представительства Украины при ООН в Twitter.

«Призываем ОБСЕ уделить повышенное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, где Россия проводит небывалые репрессии», – заявил Ельченко.

Он также добавил, что продолжающаяся агрессия России против Украины и ее негативные последствия «остаются одними из основных угроз европейской безопасности».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».