В Верховной Раде Украины проходят «Дни Крыма»

В Верховной Раде Украины 23 февраля проходят «Дни Крыма», приуроченные ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Об этом сообщает журналист Радіо Свобода.

Народный депутат Украины, предстедатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что проведение «Дней Крыма» в Верховной Раде напомнит депутатам, что «полуостров забывать нельзя».

В рамках мероприятия пройдет презентация Доклада международной экспертной группы относительно событий, которые прошли в Крыму 26 февраля 2014 года.

Также ожидается открытие крымскотатарского фотохудожника Baykus, выставки декаративно-бытового искусство крымских татар, запланировано проведение благотворительной акции в поддержку детей крымких политузников.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.