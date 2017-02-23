Транспорт в Крыму будет работать до тех пор, пока есть российское финансирование – эксперт

В Крыму проблему транспортного сообщения между селами возможно решить только с помощью российского финансирования. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал директор компании по моделированию транспортных потоков «А+С Украина» Дмитрий Беспалов, комментируя инициативу российских властей Крыма по восстановлению транспортного сообщения в сельскохозяйственных районах Крыма.

«Общественный транспорт практически нигде не является рентабельным, он везде планово-убыточный. В той или иной степени мы говорим о процентах убытков и о той выгоде, которую приносит с собой общественный транспорт, связность между другими городами. Эта схема будет работать, если она будет внедрена, только до тех пор, пока она будет финансироваться», – сказал он.

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Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать схему формирования автотранспортной маршрутной сети во всех 14 сельскохозяйственных районах Крыма. Стоимость пилотного проекта по восстановлению транспортного сообщения в Белогорске и Белогорском районе составит 32 миллиона рублей. До 15 марта Минтранс должен представить обоснованные тарифы на перевозки по Белогорскому району, а к 15 июня запустить транспортную сеть в регионе.