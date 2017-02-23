Керченская паромная переправа приостановила свою работу

Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает оператор ООО «Морская дирекция».

Накануне в «Морской дирекции» предупредили, что 23-26 февраля в Керченском проливе прогнозируется штормовой ветер, и это может привести к временной приостановке работы судов паромной переправы.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.