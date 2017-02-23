Верховная Рада приняла постановление об отчете ОБСЕ относительно выборов в Госдуму в Крыму

Верховная Рада Украины 23 февраля приняла проект постановления относительно отчета ОБСЕ по поводу проведения на территории Крыма выборов в Государственную думу России.

В тексте постановления №5687 отмечается, что «в Отчете (ОБСЕ – КР) отсутствует базовый анализ влияния обстоятельств и проблем, возникших в избирательном процессе в Российской Федерации в результате проведения псевдоголосования на временно оккупированной территории Украины».

«Считаем недопустимым обнародование в Отчете статистики по количеству избирателей, участков, бюллетеней на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания России, которая учитывает незаконно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь», – говорится в тексте.

Народные депутаты призывают ОБСЕ «оперативно разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств на территории других».

ОБСЕ объяснили, что не все участники организации достигли консенсуса по статусу Крыма. Очевидно, что речь идет об одной стране-учаснике – России. Поэтому мы предлагаем обратиться этим постановлением ко всем странам-членам ОБСЕ с требованием пересмотреть процедуру их мониторинга», – сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».