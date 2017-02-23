В Украине и за рубежом стартует информационная кампания «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» о третьей годовщине незаконной аннексии полуострова. Об этом рассказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на пресс-конференции в Киеве 23 февраля.

По ее словам, информационная кампания, разработанная информационным агентством «RAM 360», включает телевизионные ролики и тематические плакаты, а также обращения представителей украинского правительства к крымчанам.

Эмине Джеппар отметила, что каждый регион Украины представит по 50 ситилайтов и 40 рекламных бордов для кампании «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления».

Отдельную работу, по словам заместителя министра информационной политики Украины, проведут украинские посольства за рубежом, поскольку информационную кампанию поддерживает МИД Украины.

Начальник управления общественной дипломатии МИД Украины Анатолий Соловей отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство поддерживает кампанию, которую разработал Мининформ, и украинские посольства за рубежом будут распространять информационный контент для привлечения внимания к теме аннексированного Крыма.

«Тема деоккупации Крыма с самого начала была одним из приоритетов публичной и культурной дипломатии Министерства иностранных дел Украины… чтобы тема оккупированного Крыма находилась в зарубежном информационном пространстве», – подчеркнул Анатолий Соловей.

Он добавил, что МИД Украины планирует посвятить теме Крыма ежегодное мероприятие, которое министерство традиционно проводит в июне.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».