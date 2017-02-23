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В Киеве пройдет допремьерный показ фильма о юной пианистке из Крыма

Христина Михайличенко

Христина Михайличенко

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В Американском Доме в Киеве 23 февраля пройдет допремьерный показ фильма о юной пианистке из Крыма Христине Михайличенко.

Фильм «Христина. Крымское соло» создан командой Крым.Реалии. По словам авторов, эта история о «крымской девочке Христине, которая в свои 11 лет успела покорить вершины классической музыки, недоступные для многих взрослых».

Христина Михайличенко стала лауреатом многих украинских и международных премий, известная в Европе и США, дает сольные концерты с оркестром.

«Фильм о маленькой пианистке – это история о творчестве и любови к музыке, которые помогают строить новую жизнь в новой реальности», – отмечают создатели.

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Семья Христины Михайличенко переехала в Киевскую область из аннексированного Россией Крыма. Свой первый большой конкурс Христина выиграла в пять лет. В январе 2015 года девочка выиграла престижный международный конкурс пианистов в Голландии.

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