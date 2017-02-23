Андрей Парубий на заседании Верховной Рады: мы освободим Крым

Украина не забывает о Крыме и украинцах, которые живут на территории аннексированного полуострова, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая пленарное заседание 23 февраля.

«Мы снова напоминаем об оккупации Крыма и части Донбасса Россией. Мы не должны забывать об оккупированном Крыме и судьбе украинцев, которые остались под оккупацией, и не должны с этим смириться. Никто не имеет право торговать Украиной, мы освободим Крым, потому что Крым – это Украина», – подчеркнул председатель Верховной Рады.

Андрей Парубий напомнил, что в четверг в стенах украинского парламента отмечают День Крыма.

«В рамках проведения этого дня в кулуарах третьего этажа развернута фотовыставка «Борьба сквозь годы», выставка крымскотатарского декоративно-прикладного искусства и фотовыставка портретов современных крымских политзаключенных», – сообщил Парубий.

Парубий пригласил коллег осмотреть в перерывах между работой экспозиции, посвященные Крыму, которые развернуты в кулуарах парламента.

В Верховной Раде Украины 23 февраля проходят «Дни Крыма», приуроченные ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». В рамках мероприятия пройдет презентация Доклада международной экспертной группы относительно событий, которые прошли в Крыму 26 февраля 2014 года.

Также ожидается открытие крымскотатарского фотохудожника Baykus, выставка декоративно-бытового искусства крымских татар, запланировано проведение благотворительной акции в поддержку детей крымских политузников.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.