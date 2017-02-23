Вопрос повышения цены на проезд в транспорте решает местная власть – эксперт

Вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте обсуждается с учетом мнения местных властей. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал директор компании по моделированию транспортных потоков «А+С Украина» Дмитрий Беспалов, комментируя сообщения о повышении стоимости проезда в Симферополе.

Эксперт пояснил принципы формирования тарифов на проезд и отметил, что без мнения властей повышения бы не произошло.

«Рассчитывается такой показатель, как себестоимость перевозки. Туда входит и топливо, горюче-смазочные материалы, подвижной состав, его амортизация, какие-то субвенции, компенсация проезда льготников, сбор выручки – это тоже значительная часть, просто собрать эти деньги. Все это включается в себестоимость. И дальше уже органы власти принимают решение, что делать: покрывать полностью тарифом эту себестоимость, либо идти вкакую-то высокую рентабельность, или быть планово-убыточными. Это вопрос государственной политики», – сказал он.

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По мнению эксперта, существует лишь два решения проблемы нерентабельности перевозок на общественном транспорте.

«Два варианта: или повышать тарифы, чтобы дневные тарифы, когда осуществляются основные перевозки пассажиров, компенсировали эти вечерние убытки, либо чтобы с ними (перевозчиками – КР) заключали контракты на покупку их транспортной работы, но это дороже», – сказал Беспалов.

Ранее российские власти Симферополя заявили о планах повысить стоимость проезда в городском маршрутном транспорте, на втором этапе она, предположительно, составит 20 рублей.