В центре Симферополя проходит выставка российской военной техники

В Симферополе, на площади Ленина, 23 февраля проходит выставка российской военной техники, в рамках празднования российского «Дня защитника Отечества». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как сообщил в своем Фейсбуке назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов, подобное мероприятие «необходимо, в первую очередь, для молодежи».

«В такие дни у молодого поколения появляется возможность посмотреть на живой пример проявления отваги и чувства долга, на наших ветеранов и военнослужащих, принять участие в торжествах, которые проводятся в каждом городе нашей огромной Родины», – говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что власти «должны максимально содействовать проведению подобных мероприятий».

В Крыму 23 февраля отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным.

«День защитника Отечества», который отмечают в России 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине данный праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Вместо этого теперь 14 октября празднуют День защитника Украины.