В Крыму объявили штормовое предупреждение: ожидается ураганный ветер

На полуострове 23 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Как сообщает управление российского МЧС Крыма, в ближайшие 2-3 часа прогнозируется усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют плотно закрыть окна, не покидать здания, если это невозможно – держаться подальше от ЛЭП, деревьев и рекламных щитов.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила свою работу в связи с ухудшением погодных условий.