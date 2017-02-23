Судьба 11 арестованных крымских татар остается неизвестной – Курбединов

Судьба 11 арестованных в Симферополе крымских татар остается неизвестной. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на странице в Facebook.

«Мне начинают звонить обеспокоенные родственники и друзья 11 арестованных.

На сегодняшний день нет ясности судеб 11 арестованных крымских татар. Они не выходят на связь, своего местоположения не сообщили по прибытии в место отбывания ареста», – сказал Курбединов.

Адвокат заявил, что запрет на телефонный звонок и отказ от свидания с родными является нарушением прав человека.

21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексирована Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинский.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».