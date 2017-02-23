Аксенов: Крым занимает «особое место» в истории Вооруженных сил России

Крым занимает «особое место» в истории Вооруженных сил России, заявил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов в Фейсбуке, комментируя российский праздник «День защитника Отечества», который отмечают в аннексированном Крыму 23 февраля.

«Мы бережно храним память о подвигах наших земляков, заботимся о памятниках военной истории. Практически каждая крымская семья так или иначе связана с армией или флотом… И сегодня крымчане достойно выполняют свой долг перед Родиной, проходят службу в частях и подразделениях Вооруженных сил в разных регионах нашей страны», – говорится в сообщении.

По мнению Аксенова, 23 февраля также является днем рождения «самообороны» в Крыму.

«Наша армия и Военно-морской флот демонстрируют всему миру свою возросшую мощь и боевые возможности», – добавил Аксенов.

В Симферополе, на площади Ленина, 23 февраля проходит выставка российской военной техники, в рамках празднования российского «Дня защитника Отечества».

В Крыму 23 февраля отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным.

День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине данный праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Вместо этого теперь 14 октября празднуют День защитника Украины.