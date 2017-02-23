Детский коллектив крымскотатарского культурного центра выступил в Верховной Раде

В кулуарах Верховной Рады 23 февраля прошло выступление детского коллектива крымскотатарского культурного центра «Крымская семья». Об этом сообщается на официальном сайте парламента Украины.

На выступлении присутствовал народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-президент ПАСЕ, Георгий Логвинский.

«Сегодня мы вместе с маленькими крымчаночками открыли День Крыма в Верховной Раде Украины! Украинский парламент должен сделать все возможное чтобы в следующем году День Крыма мы проводили в Бахчисарае!», – написал Логвинский на своей странице в Facebook.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.