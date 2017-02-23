Джемилев считает бесперспективным военный сценарий возвращения Крыма под контроль Украины

Народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал бесперспективным военный сценарий возвращения Крыма под контроль Украины, поскольку «военные действия могут повлечь этнические чистки».

«Мы очень надеемся, что санкции на оккупанта будуь усиливать и это заставит его покинуть оккупированные территории. Другой выход – военный – нам сейчас кажется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый остров», – заявил Джемилев в эфире телеканала «112.Украина» в четверг.

Он также отметил, что ситуация с правами человека в аннексированном Крыму постоянно ухудшается, на полуострове царит атмосфера страха, и многие крымские татары хотят уехать из полуострова.

«Мы чуть сдерживаем людей, чтобы они не оставляли Крым, потому что это стратегия оккупантов – чтобы крымские татары покинули Крым. Это касается не только крымских татар, но и проукраински настроенных людей», – отметил он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».