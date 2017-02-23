В селе Чонгар стремятся нормализовать ситуацию после инцидента между ВСУ и «Аскером»

Жители села Чонгар обратились к главе сельского совета с просьбой собрать сход граждан, касательно инцидента между ВСУ и организацией «Аскер». Цель собрания – разобраться в ситуации и принять решение по дальнейшим шагам нормализации обстановки в селе, об этом на сборах 22 февраля сказала председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль.

«Жители сел и родители детей, обеспокоены событиями и хотят получить от компетентных органов правдивую информацию...От себя хочу сказать, что с 26 февраля 2014 года мы впервые встретили российских военных, которые вторглись не только в Крым, но и на часть нашей территории. С тех пор прошло три года и мы, как ни один сельский совет в Геническом районе ощутили последствия оккупации Крыма, проведено множество флешмобов, акций, митингов, как на местном, так и на районном и областном уровне. На территории совета сначала появились пограничники, потом батальоны «Азов», «Херсон», с 20 сентября 2015 года началась блокада Крымакрымскотатарскими активистами и Правым сектором. У всех одна цель – вернуть Крым», – напомнила о событиях Коваль.

Председатель Чонгарского сельсовета рассказала и о предыдущих конфликтах с крымскотатарскими активистами, однако, уточнила, что последний год прошел спокойно, а активисты гражданской блокады Крыма регулярно помогали в поддержании инфраструктуры села. Однако со времени последнего инцидента все «вновь пошло кувырком».

Представители ВСУ указали на факт обнаружения оружия на территории организации Аскер.

«Я считаю, что организация как «Аскер» должна существовать, у вас должен быть батальон, потому что не всегда здесь могут быть батальоны ВСУ и в помощь пограничникам должен быть батальон территориальной обороны, но как правило, он должен быть узаконен и кому-то подчиняться. Этот конфликт который произошел, произошел не по вине «Аскера» и не по вине ВСУ, а по вине всех контролирующих органов. Предвзятых отношений у меня к «Аскеру» нет и быть не должно, как и с вашей стороны, так и с их стороны», – отметил командир 34 бригады ВСУ Константин Цымбал.

Он также указал, что факт обнаружения оружия у активистов «Аскер» нужно доказать во избежания обвинений в сторону ВСУ, о якобы подкидывании оружия гражданским активистам.

Украинские военные указали на законность существования гражданского объединения «Аскер».

Свою позицию пояснил глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов.

«Мы для чего создали «Аскер»? Чтобы усилить Чонгар, чтобы усилить Украину...Мы просили, дайте крымское подразделение вооруженных сил Украины. Так случилось, что Полторак принял решение, и сейчас мы будем получать номер воинской части...Русские оккупанты хотят, чтобы мы здесь все перессорились, – говорит Ислямов, успокаивая возмутившихся граждан...Я хочу поблагодарить чонгарцев за то, что нас тут приняли», – произнес Ислямов.

Обстановка сложная, констатировали представители местной власти, и указали на то, что ситуацию нужно вернуть в поле закона, соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы.

Как сообщают местные СМИ, в день проведения гражданского сбора в селе Чонгар были предприняты повышенные меры для обеспечения безопасности, местные власти опасались провокаций.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во время встречи с руководством Херсонской области поинтересовались ситуацией, которая произошла между ВСУ и организацией «Аскер» в селе Чонгар.

В ночь с 12 на 13 февраля появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом. Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что их представители выполняли боевые задачи, в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу.

Днем 13 февраля стороны назвали события инцидентом и сообщили, что претензий друг к другу не имеют, военные принесли свои извинения.

14 февраля национальная полиция Украины в Херсонской области открыла уголовное производство по факту выявленного оружия и боеприпасов в селе Чонгар. Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов заявил, что изъятое полицией оружие и боеприпасы в селе Чонгар на территории базы общественного объединения «Аскер» не является боевым.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

Глава организации «Аскер» Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.