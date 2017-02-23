В Севастополе отмечают учрежденный российскими властями города «День народной воли»

В Севастополе 23 февраля отмечают годовщину пророссийского митинга, который прошел в 2014 году, в городе проходят мероприятия, приуроченные к «Дню народной воли», так российские власти Севастополя называют этот день, сообщают российские СМИ.

По информации ТАСС, по городу прошло шествие «самообороны». На митинге выступили руководивший в 2014 году «штабом самообороны» Олег Росляков, благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта и лидер российского байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

Назначенный Кремлем исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что «это священный праздник, два праздника в один день – День народной воли и День защитника Отечества», и добавил, что «испытывает чувство гордости за Севастополь».

23 февраля 2014 года в Севастополе прошел пророссийский митинг, на котором объявили о выборе «народного мэра» Алексея Чалого. Российские власти Севастополя в 2015 году установили «День народной воли» 23 февраля.

В Крыму 23 февраля отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным.

День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине данный праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Вместо этого теперь 14 октября празднуют День защитника Украины.