В Севастополе устроили выставку зенитно-ракетных комплексов «Фаворит» и «Панцирь»

В «День защитника Отечества» военнослужащие Крымского соединения противовоздушной обороны устроили выставку вооружений в Севастополе, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На площадке перед Культурно-информационным центром показывали зенитно-ракетные системы «Фаворит», «Панцирь», а также технику связи.

В Севастополе 23 февраля также отмечают «День народной воли» – годовщину пророссийского митинга, который прошел в 2014 году.

23 февраля в Крыму отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным.

День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине данный праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Вместо этого теперь 14 октября празднуют День защитника Украины.