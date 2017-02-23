Президент России Владимир Путин обратился к севастопольцам по случаю «Дня народной воли», который российские власти города учредили 23 февраля. Поздравление Путина опубликовано на официальном сайте президента России.

По его словам, 23 февраля 2014 года стал для Севастополя «поистине судьбоносным днем». «Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию», – говорится в сообщении российского президента.

Путин отметил, что жителям Севастополя необходимо «сделать многое» для будущего города: «развивать экономику и городскую инфраструктуру, здравоохранение и образование, создавать современные рабочие места».

В Севастополе в четверг отмечают годовщину пророссийского митинга, который прошел в 2014 году.

23 февраля 2014 года в Севастополе прошел пророссийский митинг, на котором объявили о выборе «народного мэра» Алексея Чалого. Российские власти Севастополя в 2015 году установили «День народной воли» 23 февраля.

В Крыму 23 февраля отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным.

День защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине этот праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Вместо этого теперь 14 октября празднуют День защитника Украины.