Керченская переправа возобновила работу

Керченской паромная переправа после трехчасового простоя возобновила свою работу. Об этом сообщает оператор ООО «Морская дирекция».

Перевозчик рекомендует гражданам, запланировавшим поездку через Керченский пролив с 23 по 26 февраля, уточнять текущие погодные условия в районе переправы, поскольку в указанные даты ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось, что на полуострове 23 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Как сообщает управление российского МЧС Крыма, в ближайшие 2-3 часа прогнозируется усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду.