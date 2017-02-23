Список вещей для вывоза из Крыма могут расширить в ближайшие недели – Чубаров

Изменения в постановление Кабинета министров Украины № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом могут внести в течение ближайших недель. Об этом сообщил 23 февраля Радiо Свобода в кулуарах парламента народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Согласно сведениям, которыми я располагаю, вроде бы, в ближайшие недели это постановление должно быть принято. То есть, со всеми изменениями, которые намного облегчат перемещение личных вещей через границу», – сказал он.

Рефат Чубаров не рассказал, о каких конкретно изменениях может идти речь, но отметил, что перечень вещей, которые разрешено перемещать через админграницу с Крымом, должен быть «очень расширен», чтобы «люди, которые выезжают из оккупированного Крыма, могли перевозить личные вещи в полном объеме, если они переезжают на материк жить».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что в январе 2016 года был подготовлен проект изменений в постановление Кабмина №1035, в том числе с участием экспертов Меджлиса крымскотатарского народа и правозащитных организаций, но Кабинет министров до сих пор не принял эти изменения.

Рефат Чубаров отметил, что «на политическом уровне решение (о внесении изменений в Постановление №1035 – КР) есть», дальнейшие вопросы касаются исполнителя – министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

16 февраля, в Киеве во время межведомственного совещания, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, внес протокольное поручение, которое назначает доработу изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом.

В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом.

В постановлении указано, что через административную границу с Крымом можно провозить исключительно личные вещи. В документе детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».