В Сакском районе аннексированного Крыма инспекторы подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили массовую вырубку деревьев в лесозащитной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам подсчетов установлено, что повреждению подверглись 1579 деревьев. Ответственность за указанные нарушения предусмотрена статьей 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По информации, размер ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев, составил более 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что специалисты подконтрольной Кремлю Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили факты незаконных рубок на территории Комсомольского участкового лесничества Судакского лесничества. Эксперты оценили ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.

Согласно законодательству России, за вырубку дерева предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей в соответствии со статьей 8.28 КоАП России. А за вырубку «в значительном и крупном размере» по статье 260 УК России – лишение свободы до 7 лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.