Турция: оппозиция Сирии взяла под почти полный контроль город Аль-Баб

Сирийская оппозиция при поддержке военных Турции взяла под почти полный контроль город Аль-Баб, контролируемый еще боевиками группировки «Исламское государство». Об этом сообщил 23 февраля министр обороны Турции Фикри Ишик.

«Сегодня мы можем сказать, что взят под почти полный контроль Аль-Баб», – заявил Ишик.

Представители оппозиции в комментарии агентству Reuters заявили, что взяли все стратегические районы города и продолжаются завершающие операции.

В то же время базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что около половины Аль-Баба все же остается под контролем группировки «Исламское государство».

Наступление на сирийский город Аль-Баб, контролируемый исламистами, началось при поддержке армии Турции в декабре. Город расположен всего в 30 километрах от границы с Турцией.

Турция в августе прошлого года начала операцию «Щит Евфрата», чтобы отогнать боевиков от своей границы с Сирией.

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что с начала операции около 1900 квадратных километров сирийской территории вдоль границы были освобождены из-под контроля боевиков-исламистов.