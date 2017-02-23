Борис Захаров: Россия устроила в Крыму военные преступления и террор против инакомыслящих

Россия совершает военные преступления в аннексированном Крыму и нарушает права человека, заявил представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров, выступая на заседании Верховной Рады Украины в четверг 23 февраля.

«Создание атмосферы страха, бессилия и безнадежности, террор против инакомыслящих, военные преступления, брутальные нарушения прав человека, презрение к человеческому достоинству, подмена нерушимых ценностей «скрепами русского мира», тотальная пропаганда – вот короткая характеристика политики России в оккупированном Крыму», – заявил Захаров.

Он напомнил про запрет Меджлиса крымскотатарского народа, о процессе латентной депортации крымских татар, запрет въезда в Крым лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, а также преследования мусульман и закрытие независимых СМИ в Крыму.

Также представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека отметил «давление на все церковные общества, кроме РПЦ», и политический судебный процесс по «делу 26 февраля».

Среди военных преступлений Борис Захаров перечислил перемещение российского населения на территорию Крыма, перемещение узников с полуострова, принуждение к службе в российской армии, нарушение имущественных прав.

В Верховной Раде Украины 23 февраля проходят «Дни Крыма», приуроченные ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». В рамках мероприятия пройдет презентация Доклада международной экспертной группы относительно событий, которые прошли в Крыму 26 февраля 2014 года.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.