В украинском министерстве назвали список вещей, которые можно будет вывозить из Крыма

В проекте изменений к постановлению Кабинета министров Украины №1035 предусмотрен вывоз из Крыма личных вещей, в том числе бытовой техники, продуктов питания и медицинских препаратов. Об этом 23 февраля в комментарии Крым.Реалии заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

Она утверждает, что в проекте изменений предполагается перевозка личных вещей, которые «имеют признаки использования и предназначены для личного пользования».

«Граждане имеют право перевозить с/на оккупированную территорию личные вещи в виде ручной клади и в сопровождающем багаже. Также разрешается перевоз продуктов питания и лекарственных препаратов для личного пользования, не запрещенных законодательством Украины и необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека», – отметила Цыбулько.

Она добавила, что перемещение домашних животных и наличных денежных средств разрешено, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины.

«Не подлежат перемещению на территорию Украины товары военного использования, подакцизные товары, строительные материалы, психотропные, ядовитые и наркотические вещества», – сказала Цыбулько.

Советник министра утверждает, что сейчас есть только проект решения, поэтому в конечном счете он может измениться.

«Сейчас собираются предложения от различных министерств и ведомств относительно проекта постановления. В первой половине марта решение должно быть вынесено на правительственный комитет», – заявила Цыбулько.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что список вещей для вывоза из Крыма могут расширить в ближайшие недели.

16 февраля, в Киеве во время межведомственного совещания, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, внес протокольное поручение, которое назначает доработку изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом.

В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом.

В постановлении указано, что через административную границу с Крымом можно провозить исключительно личные вещи. В документе детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».