Бюджетам муниципальных образований аннексированного Крыма выделены субсидии на создание в школах и детсадах сельской местности условий для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства образования Крыма.

«Субсидия в размере 28,5 миллиона рублей выделена Феодосийскому городскому округу, Бахчисарайскому, Белогорскому, Джанкойскому, Кировскому, Нижнегорскому, Первомайскому, Симферопольскому и Черноморскому районам», – говорится в сообщении.

На эти субсидии планируется обустроить современные спортивные площадки и залы.

Ранее сообщалось, что более сотни образовательных учреждений аннексированного Крыма получили отрицательное заключение Роспотребнадзора. Для устранения всех нарушений образовательным учреждениям требуется около 100 миллионов рублей.