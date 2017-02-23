Радио Крым.Реалии. Чалый и аннексия Крыма

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о заявлениях бывшего «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого о том, что к аннексии Крыма начали готовиться еще в 2004 году. Кто и как готовил переворот в Крыму, почему прошлые попытки не увенчались успехом и почему о них говорят подконтрольные Кремлю крымские власти?

На эти вопросы ответят журналист Радіо Свобода Виталий Портников и журналист издания «Левый берег» Андрей Яницкий. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​