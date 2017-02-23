Гончаренко: в Одессе была инсценировка моего похищения

Народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявляет, что в Одессе была инсценировка его похищения.

«Я приехал в Одессу, была инсценировка моего похищения. После этого организаторы выехали для расправы со мной в определенное ими место, там их ждали представители СБУ, их всех задержали», – сказал он.

Депутат уточнил, что ему было известно о спецоперации силовиков.

«В определенный момент меня проинформировали. Дальше я уже выполнял все, что мне говорили силовики. Да, я знал, что планируют похищение», – отметил он.

«Произошла спецоперация украинских силовых структур по обезвреживанию террористической группы в Одессе, которая планировала ряд преступлений, в том числе и нанесение телесных повреждений мне и мое похищение ... Мотив первый – террористический акт, акт устрашения меня как общественно-политического деятеля» – заявил Гончаренко.

Сегодня силовики сообщили о похищении Алексея Гончаренко. Через несколько часов в прокуратуре заявили, что Гончаренко находится в «безопасном месте», задержаны три человека, которые готовили его похищение. Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что подписал сообщение о подозрении депутату райсовета Одесской области, который причастен, по версии следствия, к подготовке похищения Гончаренко.