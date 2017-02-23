В Севастополе агитировали подписывать контракт с российской армией

В аннексированном Севастополе в «День защитника Отечества» российские военные агитировали подписывать контракт с российской армией. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Военные развернули палатку, в которой каждый желающий мог пройти первое тестирование, познакомиться с вакансиями и потенциальными зарплатами.

Как сообщается, новому призывнику в России предлагают 17 тысяч рублей (около 6,5 тысяч гривен). Мужчинам с военным опытом – до 30 тысяч (около 12 тысяч гривен) в зависимости от должности и обязанностей.

Военные предупреждают, что есть большая вероятность быстро покинуть полуостров – те крымчане, которые подпишут контракт, должны быть готовы поехать в горячие регионы России – Чечню или Дагестан. Не исключают и вероятности службы на российской базе в Сирии.

Как рассказали военные корреспонденту, севастопольцы не всегда охотно интересуются их предложениями. В определенные дни у них бывает аншлаг, а иногда – и вовсе никого.

Также агитаторы сообщили, что контрактной службой часто интересуются женщины, «ведь для них в Севастополе эта зарплата считается хорошей». Однако, вакансий для женщин в российской армии нет, отмечают военные.

В Севастополе 23 февраля также отмечают «День народной воли» – годовщину пророссийского митинга, который прошел в 2014 году.

23 февраля в Крыму отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным.

День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине данный праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Вместо этого теперь 14 октября празднуют День защитника Украины.