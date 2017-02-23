Минобороны Украины: члены «Аскера» пока не подавали заявления на службу в ВСУ

От членов организации «Аскер», находящихся на админгранице с Крымом, пока не поступали заявления на службу в военно-морских силах Украины. Об этом корреспонденту Крым.Реалии заявила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

«Речь шла не о создании отдельного подразделения. Речь шла о том, что этих людей готовы принять на контрактную службу в бригаду морской пехоты, которая вышла из Крыма. По словам руководства Военно-морских сил, ни один представитель организации из числа крымских татар, про которую мы сейчас говорим, по поводу контрактной службы в эту бригаду не обращался», – сказала Гаврилюк.

Инициатор создания батальона имени Номана Челебиджихана Ленур Ислямов подтвердил, что пока что крымскотатарские добровольцы не подавали заявлений. По его словам, это связано с тем, что с министерством обороны проведено недостаточно консультаций.

«Мы действительно никуда ничего не писали, потому что после встречи Чубарова и Полторака больше не было ни одной встречи. Мы все готовим сами у себя. «Аскеры» подготовили заявление на вступление в батальон. Меджлис готовится. Еще будет одна встреча, где мы все это должны обговорить», – сказал Ленур Ислямов.

Ранее Рефат Чубаров заявил, что принципиальное решение по созданию в Украине батальона имени Номана Челебиджихана принято.

Накануне появилась информация об инциденте на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление, в котором уверяет, что «нападения не было». Военные указали, что выполняли боевые задачи, в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

13 февраля состоялась встреча главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и министра обороны Украины Степана Полторака на тему создания крымскотатарского батальона. После нее, пресс-служба Минобороны сообщила, что ВСУ готовы рассмотреть заявления членов объединения «Аскер» о добровольной воинской службе в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС.