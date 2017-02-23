В Киеве прошел вечер памяти Номана Челебиджихана

К 99-летию со дня гибели первого муфтия мусульман Крыма Номана Челебиджихана в Киеве прошел вечер-памяти.

Мероприятие в Национальном музее литературы Украины 23 февраля открыл детский коллектив образовательного центра «Крымская семья», юные вокалисты исполнили национальный гимн Украины и гимн крымских татар, авторство слов которого принадлежат Номану Челебиджихану.

Воспоминанием о том, как проходил этот памятный день в Крыму, поделился председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«23 февраля отзывается в наших сердцах болью. Номан Челебиджихан был муфтием, муфтии всегда несут средь людей добро и веру, и мы тоже должны верить в то, что все эти проблемы, которые происходят с нами сейчас, будут пройдены нами, мы не просто должны верить, мы уверены в этом ... Пережив вместе с вами эти три года, хочу сказать, что мы просто обязаны быть разборчивыми в людях, потому что не все, кому мы доверяем, оправдывают нашу доброту. Но доброта должна оставаться», – произнес Чубаров.

Об исторической и современной судьбе крымскотатарского народа говорила генеральный директор Национального музея литературы Украины Галина Сорока.

«20-е столетие для крымских татар переполнено множеством трагических страниц, но есть в нем и светлые знаковые даты, славные имена, которые будут жить столько, сколько будет жить этот народ. И первым средь первых есть Номан Челебиджихан, который сам писал: «всю свою жизнь я отдал своему народу». С юных лет и до последнего дня он боролся за те идеалы, за которые боремся и мы сегодня», – произнесла она.

Уникальность личности и места в истории Номана Челебиджихана отметил председатель Духовного управления мусульман Украины шейх Саид Исмагилов.

«Это первый и единственный в истории муфтий Крыма, Литвы, Польши, Беларуси и я всегда добавляю – Украины. Само собой разумеется, что польско-литовские татары, волынские татары были крымскими татарами, которые пошли на службу к литовским князьям, но также подчинялись Номану Челебиджихану, а жили на Волыни. Это единственный духовный деятель в истории, который был признан лидером и главой религиозных общин в этих странах. Это уникальный случай», – отметил шейх.

Активисты говорили о жизни и творчестве Номана Челебиджихана.

Символом вечера собравшиеся назвали желтый тюльпан – в честь произведения Челебиджихана с одноименным названием.

Особо присутствующие отметили количество творческой молодежи, которые собрались в зале, чтобы почтить память исторического деятеля.

Номан Челебиджихан (1885-1918) – крымскотатарский писатель, автор слов национального гимна крымских татар, религиозный, общественный и политический деятель, стоявший у истоков первого Курултая национального возрождения крымськотатарского народа в 1917-1918 годах.

23 февраля 1918 года Номан Челебиджихан был убит российскими большевиками в Крыму, а тело его было выброшено в море.