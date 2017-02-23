В Москве задержали участников антивоенного фестиваля – СМИ

В России полиция прервала антивоенный концерт «Дезертир-фест» в Москве. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал очевидец происшествия.

По его словам, полиция заблокировала выход из подвала, где проходил концерт, и объявила о проверке документов у присутствующих.

В настоящее время полиция задержала по меньшей мере 60 человек, среди задержанных – координатор «Левого блока» Василий Кузьмин и активист Владимир Журавлев.

Всего, по данным издания, на концерте было около 80 человек.

«Дезертир-фест» проходил под лозунгом «Против милитаризма, капитализма и фашизма!». Его организаторы выступают за отмену воинской обязанности.