Международная экспертная группа (Молдова, Польша, Украина), которая осуществляла правовой анализ и реконструировала события 26 февраля 2014 года, считает, что расследовать данные обстоятельства должна именно Украина, которая на тот момент еще контролировала территорию Крыма.

Такие выводы экспертной группы озвучил представитель по мирным собраниям Владимир Яворской на Дне Крыма в Верховной Раде Украины.

По его словам, во время событий 26 февраля наибольшие конфликты возникали тогда, когда милиция снимала разграничительную «границу» между участниками противоположных «лагерей». Установить, почему правоохранители действовали именно так – не удалось, однако именно на них лежит ответственность за эскалацию, озвучил Яворской.

«По всем международным стандартам, эти собрания нельзя квалифицировать как немирные или насильственные, даже если там возникли определенные случаи насилия. Потому что эти случаи насилия не имели системного характера и не подстрекались организаторами», – отметил эксперт.

Также в отчете экспертной группы говорится о том, что в течение всего митинга Ахтем Чийгоз не вел себя как его организатор, имени Чийгоза нет в заявке на проведение, не выступал он и с призывами и обращениями. Но тем не менее, именно ему инкриминируют «организацию массовых беспорядков», хотя фактическими организаторами проукраинского митинга были Рефат Чубаров и Энвер Арпатлы.

В Верховной Раде Украины 23 февраля проходят «Дни Крыма», приуроченные ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». В рамках мероприятия пройдет презентация Доклада международной экспертной группы относительно событий, которые прошли в Крыму 26 февраля 2014 года.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.