Около 70 детей в Крыму остались без отцовской опеки из-за российской власти – Куртсеитова

В аннексированном Крыму многие жители стали фактическими заложниками российской власти, их похищают, арестовывают и перевозят в Россию. Как следствие, на полуострове около 70 несовершеннолетних детей остались без отцовской опеки, рассказала лидер общественной организации «Крымская семья» Анифе Куртсеитова на Дне Крыма в Верховной Раде Украины.

«Среди этих детей – дети зверски убитого в марте 2014 Ришата Аметова, также дети Олега Сенцова, дети пропавших без вести и арестованных. Большинство этих семей – крымские мусульмане, где в каждой семье по трое, четверо, пятеро и даже шестеро детей», – отметила Куртсеитова.

В Верховной Раде Украины 23 февраля проходят «Дни Крыма», приуроченные ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». В рамках мероприятия прошла презентация Доклада международной экспертной группы относительно событий, которые прошли в Крыму 26 февраля 2014 года.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.