Санкции в отношении России нужно пересмотреть – канцлер Австрии

По мнению канцлера Австрии Кристиана Керна, Европейский союз должен пересмотреть политику санкций в отношении России, потому что экономические ограничительные меры не смогли улучшить ситуацию в Украине. Об этом он заявил 23 февраля в интервью американскому телеканалу Bloomberg Television.

«Идея, что после введения санкций мы сможем прийти к хорошим итогам с Россией, не сработала. Я думаю, нам нужен другой подход», – сказал Керн.

По его словам, санкции против России разрушительно влияют на экономику Европы, и в частности, – Австрии.

Керн добавил, что он поддерживает частичную отмену санкций против России при достижении прогресса в рамках Минских соглашений.

«Нужно понять, что снятие санкций должно проходить параллельно с соблюдением Минских договоренностей», – отметил он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».