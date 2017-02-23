Портников: Решение Путина об аннексии Крыма стало неожиданным для российских политиков

Президент России Владимир Путин принял решение об аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года, что стало полной неожиданностью для большей части российской политической элиты. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал журналист Радіо Свобода Виталий Портников.

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«У меня нет ни малейших сомнений, что решение об аннексии Крыма было принято с 22 по 23 февраля. Принято одним-единственным человеком – Владимиром Путиным – без практического согласования с представителями российского высшего руководства. Для подавляющего большинства этих людей решение Владимира Путина об аннексии Крыма было сюрпризом и поэтому многим из них, решительным противникам такого решения, пришлось «переобуваться на ходу» и менять свое мнение о судьбе Крыма», – сказал Портников.

Однако, заметил журналист, такое внезапное решение Владимира Путина об аннексии Крыма не означает, что события на полуострове не были тщательно подготовлены заранее.

«Они готовились с самого первого дня начала волнений в Украине, был реальный куратор этих волнений – помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, он занимался непосредственно Крымом, проводил целый ряд встреч с крымской так называемой элитой, руководством, пророссийскими силами», – резюмировал Портников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».