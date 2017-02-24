В парламенте Нидерландов проголосовали за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС

В Нидерландах нижняя палата парламента, вторая палата Генеральных штатов, проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Такого шага ожидали, потому что властная коалиция имеет в нынешнем составе палаты большинство, хотя может потерять его по результатам выборов 15 марта.

Верхняя Первая палата будет голосовать по этой ратификации после выборов, но ее состав на этих выборах не изменится.

Правительство Нидерландов подало соглашение с Украиной на повторную ратификацию вопреки результатам консультативного референдума после того, как на саммите ЕС в декабре 2016 года приняли символическое специальное официальное заявление, что вполне соответствует содержанию соглашения, но отдельно отмечает те моменты, которых сделка действительно не содержит (например, что соглашение само по себе не гарантирует Украине членства в ЕС или военной помощи от Евросоюза), чтобы успокоить евроскептиков.

Нидерланды пока являются единственной страной в ЕС, которая еще не осуществила ратификации этого соглашения. Эта ратификация уже была одобрена в Нидерландах на всех уровнях, но процесс остановился на самой последней, уже технической стадии – передачи на хранение в Брюссель ратификационных документов – после того, как эта сделка стала первым объектом вожделения евроскептиков воспользоваться новым законом Нидерландов о консультационных референдумах по уже принятым законам. В референдуме в апреле 2016 принял участие едва ли больший процент избирателей, чем минимальные 30%, необходимые для признания его действительным, но среди этих участников большинство было против ратификации: 61% процент участников референдума, в котором приняли участие более 32% избирателей, проголосовал против, таким образом судьбу соглашения решили менее 19,7% нидерландских избирателей. Поэтому правительство страны накануне выборов оказалось в сложной ситуации: оно выступало за ратификацию, но не могло просто проигнорировать результаты референдума.