Радио Крым.Реалии: Обнуление прав на земельные участки в Крыму

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о земельном вопросе в Крыму. Подконтрольные России власти полуострова заявили о намерении приостановить дооформление земельных участков, выданных до аннексии. Чем это грозит крымчанам? Не создает ли это широкие возможности для коррупции или перераспределения земельных участков? Что рекомендуют делать юристы?

На эти вопросы нам ответит крымский юрист Лиля Гемеджи и участник национального движения крымских татар, общественный деятель Садык Берберов. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​