Петра Ильичева назначили временным постпредом России в ООН

Временно представлять Россию в ООН после смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель Петр Ильичев. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС.

Ильичев будет руководить работой российской дипмиссии до назначения нового постоянного представителя.

В Москве 24 февраля простятся с Виталием Чуркиным. Он умер в Нью-Йорке 20 февраля в результате, как сообщается, сердечного приступа, за день до своего 65-летия.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1974 года непрерывно работал в МИД СССР, а потом России. В 90-е годы был послом замглавы МИД, послом в Бельгии, Канаде, а с 2006 года был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Чуркин считался одним из ярких, агрессивных и самых циничных представителей российской дипломатической школы. Он жестко отстаивал интересы российской власти, особенно во время военной операции России в Сирии, аннексии Крыма и участии России в конфликте на Донбассе.