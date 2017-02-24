Полозов: Задержания в Каменке провели для устрашения крымских татар перед 26 февраля

Российские власти в аннексированном Крыму усилили репрессивные действия против крымских татар, чтобы они не собирались на митинг в третью годовщину событий 26 февраля в Симферополе. Об этом 23 февраля в кулуарах Верховной Рады Украины заявил российский адвокат Николай Полозов, пишет QHA.

«На мой взгляд – это акция устрашения, такая себе примитивная акция к годовщине событий 26 февраля 2014 года, чтобы люди не собирались. Теперь уже хватают не просто каких-то выбранных жертв, но и «добирают до кучи» еще ряд активистов, которые приходят, чтобы поддержать и придать огласке происходящее. На мой взгляд, это репрессивные действия российской власти», – сказал Полозов.

Адвокат подчеркнул, что накануне задержаний жители Каменки приняли решение об объединении. Также было решено начать патрулирование улиц, поскольку в Каменке, пригороде Симферополя, кражи в частных домовладениях начали приобретать системный характер.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Позже стало известно о задержании более 10 человек, которые пришли к дому Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

В подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя Марлену Мустафаеву присудили 11 суток административного ареста. Мустафаеву вменяют нарушение статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал пост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный в июле 2014 года с изображением символики организации «Хизб ут-Тахрир».

Части крымчан, задержанных 21 февраля в микрорайоне Каменка Симферополя, присудили по пять суток административного ареста. На задержанных составили протокол по статье 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.