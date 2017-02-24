В Киеве появились билборды с надписью о «сопротивлении Крыма российской оккупации»

В столице Украины Киеве появились билборды с надписью «26 февраля. 1096 дней сопротивления Крыма российской оккупации». Об этом 24 февраля написала в своем Фейсбуке первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

Как отметила Джеппар, билборды размещены в рамках кампании «Крым – это Украина». При этом не уточняется, кто организовал установку билбордов.

В Верховной Раде Украины 23 февраля прошли «Дни Крыма», приуроченные ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». В рамках мероприятия представили Доклад международной экспертной группы относительно событий, которые прошли в Крыму 26 февраля 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».