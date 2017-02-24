На КПВВ «Каланчак» украинские пограничники отказались за взятку пропустить запрещенные товары в Крым

На контрольном пункте въезда/выезда «Каланчак» 23 февраля украинские пограничники выявили водителя на Mercedes Vito, который пытался провезти в аннексированный Крым запрещенные товары. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации Украины.

«При осмотре транспортного средства пограничники обнаружили запрещенные для перемещения через админграницу товары народного потребления. Чтобы военнослужащие «закрыли глаза» на нарушение и беспрепятственно пропустили автомобиль, мужчина предложил денежное вознаграждение в размере 100 гривен», – отметили в пресс-службе.

Как заявили в ведомстве, от взятки пограничники отказались и проинформировали о нарушении представителей Национальной полиции, а о выявленных товарах сообщили представителям Государственной фискальной службы Украины.

На посту предварительной проверки возле контрольного пункта въезда/выезда «Каланчак» 19 февраля пограничники совместно со старшим государственным инспектором Укртрансбезопасности обнаружили три автомобиля Mercedec Vito, которые перевозили пассажиров, не имея соответствующей лицензии.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».