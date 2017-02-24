В Киеве пройдет международный форум, посвященный Крыму

В Клубе Кабинета Министров Украины в Киеве 25-26 февраля пройдет Международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

«К участию в мероприятии приглашены представители государственной власти, дипломатического корпуса, гражданского общества, ведущие зарубежные и отечественные эксперты по вопросам Крыма и другие», – говорится в сообщении.

В частности, отметили в ведомстве, в дискуссии примут участие лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, министр информационной политики Юрий Стець, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и другие.

В Верховной Раде Украины 23 февраля прошли «Дни Крыма», приуроченные ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». В рамках мероприятия представили Доклад международной экспертной группы относительно событий, которые прошли в Крыму 26 февраля 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».