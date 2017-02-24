У берегов Мисхора проводят поиски пропавшего рыбака

Специалисты российского МЧС в Крыму проводят поиск рыбака – накануне лодка с тремя рыбаками перевернулась у берегов Мисхора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, еще 22 февраля в районе причала Мисхора в 300 метрах от берега перевернулась моторная пластиковая лодка, в которой находились три человека, вышедшие в море на рыбалку.

«На берег в районе сосновой рощи на территории пляжа санатория «Родина» самостоятельно выплыл один из пострадавших. Он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и с предварительным диагнозом: «переохлаждение II степени», доставлен в терапевтическое отделение Ялтинской городской больницы. Также на прогулочном катере «Маргейт» был обнаружен второй пострадавший, который получил травмы, несовместимые с жизнью», – отметили в ведомстве.

Как подчеркнули в пресс-службе, на данный момент продолжается поиск третьего рыбака.

В подконтрольном Кремлю Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма напомнили жителям и гостям Крымского полуострова о том, что в период неблагоприятных погодных условий необходимо воздержаться от прогулок на воде и в горах и строго соблюдать правила безопасности.