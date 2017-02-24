В Киеве 26 февраля у здания российского посольства пройдет акция-перфоманс, посвященная третьей годовщине незаконной аннексии Крыма.

Как сообщают организаторы акции, всеукраинский форум «Украинская альтернатива», в акции примут участие бывший политический заключенный советских лагерей Степан Хмара, координатор крымского Евромайдана, генеральный директор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун, участник всеукраинского форума «Украинская альтернатива» Николай Голомша, автор-исполнитель Сергей Файфура, певец Иво Бобул.

Как рассказал Крым.Реалии представитель организаторов Мирослав Котвицкий, в рамках акции, которая призвана показать, как «оккупация Крыма влияет на культурное и языковое пространство в Украине», пройдет презентация клипа Сергея Файфуры «Бандера-2».

«Незабываемые впечатления для работников дипкорпуса России гарантированы», – отмечают организаторы акции.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшие из них – «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров Украины, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».