В ФБР отказались опровергнуть контакты советников Трампа с российской разведкой

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус попросил Федеральное бюро расследований опровергнуть сообщения некоторых СМИ о том, что советники избирательной кампании президента Дональда Трампа имели частые контакты с российской разведкой, но получил отказ.

В частности, Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме указало, что Прибус пригласил к себе директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю МакКейба после того, как ФБР сообщило Белому дому, что информация издания New York Times о контактах советников Трампа с Россией содержала неточности.

По этим данным, Прибус просил чиновников ФБР хотя бы поговорить с журналистами, но они, как сообщает Associated Press, отклонили просьбу и ничего не сказали публично по этому поводу.

Телекомпания CNN, которая первой сообщила о просьбе Прибуса, указала, что директор ФБР отклонил этот запрос, поскольку возможные контакты между россиянами и соратниками Трампа являются предметом текущего расследования. Запрос Белого дома по этому делу является необычным и потенциально противоречивым из-за давнего ограничения на связи между Белым домом и ФБР по незавершенным расследованиям.

19 февраля руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус опроверг контакты советников президента США Дональда Трампа с российской разведкой во время избирательной кампании.

Из-за подозрений в разговорах об отмене санкций против Москвы с послом России подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности Майкл Флинн. В Белом доме отметили, что Флинн не сделал ничего незаконного, но должен был уйти в отставку, потому что ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса.

В конце января 2017 года газета The New York Times сообщила, что разведывательные и правоохранительные органы США в рамках расследования возможных связей между российскими официальными лицами и по меньшей мере тремя соратниками избранного президента Дональда Трампа изучают «перехваченные данные и финансовые операции». Отдельные комитеты Сената США также взялись за расследование таких возможных фактов.