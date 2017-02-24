В Дарницком суде Киева планируют зачитать обвинение крымскому «дезертиру» Одинцову

В Дарницком райсуде Киева 24 февраля запланировано заседание по делу бывшего украинского военнослужащего из Крыма Максима Одинцова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ожидается, что представитель военной прокуратуры зачитает обвинительный акт, после чего будет определен порядок изучения доказательств.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.