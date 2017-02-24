В МВД России подтвердили въезд пропавшего крымчанина Ибраимова на территорию страны

В Министерстве внутренних дел России подтвердили факт пересечения в июне 2014 года украино-российской границы крымчанином Эскендером Ибраимовым, которого разыскивают правоохранительные органы Украины и России. Об этом Крым.Реалии сообщила жена Ибраимова Раяна, предоставив официальный ответ МВД России.

По ее словам, ответ от МВД России получила правозащитная организация «Мемориал», к которой она обратилась за содействием в поиске пропавшего мужа.

«Представители «Мемориала» отправляли запросы летом 2014 года. Когда я спрашивала о результатах, мне говорили, что их нет. Теперь же, оказывается, им приходили официальные ответы, но они решили мне их прислать 2,5 года спустя», – сказала Раяна Ибраимова.

Она отметила, что с «Мемориалом» сотрудничает и нанятый ею вместе с матерью Эскендера московский адвокат, но пока работа адвоката не дала результатов в поисках мужа.

Житель Симферополя Эскендер Ибраимов вместе с женой покинул Крым вскоре после аннексии полуострова Россией. Проживал в Винницкой области, затем переехал в Винницу. В июне 2014 года Ибраимов отправился в Москву для встречи с партнером по бизнесу на поезде «Львов-Москва». После пересечения российско-украинской границы телефонная связь с ним прервалась и с тех пор его местонахождение неизвестно. Жена и мать Ибраимова обратились с заявлениями в правоохранительные органы Украины и России о его исчезновении.