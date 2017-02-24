В Крыму ожидаются сильные дожди со снегом – МЧС

В подконтрольном Кремлю Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма предупреждают о сложных погодных условиях, которые надвигаются на полуостров в выходные. Об этом сообщает сайт ведомства.

«Днем 25 февраля – сильные дожди, вечером – переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки. В отдельных районах – отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, вечером – северо-западный 17-22 м/с. 26 февраля – резкое понижение температуры воздуха на 10-12 градусов – до -2...-7 градусов», – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили крымчан соблюдать правила безопасности при сильном ветре, осадках в виде снега и мокрого снега, уделить внимание безопасности детей и пожилых людей.

21-22 февраля в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильного ураганного ветра и дождей.