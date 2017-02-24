Политзаключенного Коломийца на пять суток посадили в штрафной изолятор

Политзаключенного украинца Андрея Коломийца в российского колонии на пять суток посадили в штрафной изолятор. Причиной наказания якобы стало курение в неположенном месте Об этом 24 февраля Крымской правозащитной группе сообщила его супруга Галина Коломиец (Залиханова).

По информации Галины, отмечают правозащитники, у Андрея Коломийца ухудшилось состояние здоровья – все тело покрыто псориазом.

Крымская правозащитная группа в Мониторинговом обзоре ситуации с правами человека в Крыму в ноябре 2016 года сообщала, что, в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, российские власти продолжают перемещать против их воли граждан Украины с территории Крыма на территорию России в места ограничения свободы.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму 10 июня 2016 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

​27 октября 2016 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении украинца Андрея Коломийца.

Крымская правозащитная группа 28 января 2017 года сообщила, что Коломийца привезли отбывать срок в колонию Краснодара.

Российская правозащитная организация «Мемориал» считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.